Domingo decisivo en el Masters: El mexicano Abraham Ancer saldrá en segundo lugar y buscando la gloria

El golfista mexicano Abraham Ancer cumplió otra muy buena ronda en el Masters 2020 y saldrá este decisivo domingo en el segundo lugar del torneo más importante del mundo.

Para Ancer, de 29 años de edad y haciendo su debut en Augusta National, se vale soñar con la gloria de una chaqueta verde. Tuvo una tercera ronda de 69 golpes, tras haber tenido 68 el jueves y 67 el viernes, cuando saltó al sorprendente liderato.

El estadounidense Dustin Johnson brilló el sábado con una ronda de 65 golpes (7 bajo el par) y es el líder con un total de 200 golpes (-16). Le separan cuatro golpes de Ancer (204/-12) y otros dos jugadores empatados: el sudcoreano Sungjae Im y el australiano Cameron Smith.

Este domingo, Ancer, originario de Reynosa, saldrá en el grupo de punteros junto a Johnson y el sudcoreano Im a las 9:29 am Este (6:29 am PT), con todas las miradas puestas en ellos.

La transmisión de TV en Estados Unidos será por CBS o en Internet por CBSSports.com.

El mejor momento del mexicano el sábado fue en el hoyo 16 (par 3), en el que consiguió el “birdie”, su cuarto de la ronda.

Ancer now 12 under par with a skillful birdie on No. 16. #themasters pic.twitter.com/HLA1yjWhsF

— The Masters (@TheMasters) November 14, 2020