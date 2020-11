Lo que pudo ser: el Barcelona estuvo a punto de fichar a Mbappé y recuperar a Neymar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El exvicepresidente del Barcelona, Javier Bordas, uno de los responsables del área deportiva de la última directiva de Josep Maria Bartomeu, admitió que la entidad azulgrana pudo fichar a Kylian Mbappé tras la marcha de Neymar y que estuvo “muy cerca” de repescar posteriormente al brasileño.

En una entrevista para Mundo Deportivo, Bordas reveló que el futuro del jugador más cotizado del mundo, estuvo puesto en la mesa del equipo azulgrana hace dos temporadas:

“Cuando estábamos para hacer el fichaje de Dembélé me llamó Josep Maria Minguella para decirnos que Mbappé estaba a tiro. Yo hablé con Bartomeu y me dijo que lo mirase. Llamé a su padre y me dijo que no iba a ir al Madrid porque estaban Cristiano, Benzema y Bale y en cambio al Barça podía ir porque no estaba Neymar”.

“El presidente del Mónaco prefería que fuese al Barça para no reforzar al PSG, rival directo. Y por 100 millones se podría haber hecho. Pero Robert Fernández -entonces secretario técnico- prefirió a Dembélé y le apoyó Pep Segura. La explicación fue que Mbappé juega para él y Dembélé juega para el equipo. Y como se fue un extremo como Ney, Robert prefería más un extremo que a un finalizador”.

Por otro lado, el ex dirigente azulgrana también reveló que estuvieron a punto de cristalizar el sueño de Leo Messi, el regreso de su amigo Neymar:

“Claro que fuimos en serio para fichar a Neymar. Estuvimos tan cerca que él creyó que venía y yo también. Hubo una diferencia de dinero, 20 millones, que ponía su padre, pero los clubes no se pusieron de acuerdo”.

“Al cabo de un tiempo de irse, Neymar vino y dijo que su casa era el Barça y que quería volver”.