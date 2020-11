Trump presiona por nuevo paquete de estímulo, ¿pero Congreso podría aprobarlo antes de que deje la presidencia?

En una inusual movida, el presidente Donald Trump pidió al Congreso aprobar “ahora” un nuevo paquete de estímulo contra coronavirus.

Sin embargo, sus intenciones parecen caer en “saco roto”, ya que los republicanos no tienen apuro en avanzar en un nuevo plan y los demócratas esperan un proyecto amplio, que incluya los $1,200 dólares por persona.

“El Congreso debe aprobar ahora una nueva ley de estímulo contra coronavirus. Se necesita el apoyo demócrata. Hagan esto grande y enfocado. ¡Consíganlo!”, expresó el mandatario.

Congress must now do a Covid Relief Bill. Needs Democrats support. Make it big and focused. Get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020