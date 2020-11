La ex de Ryan Giggs es vista con el labio morado en su primera salida en público

La ex novia de Ryan Giggs, Kate Greville, apareció el domingo en público con un labio amoratado, en su primera salida luego de haber acusado al exfutbolista de agresión.

Kate Greville, de 36 años, salió a pasear con su perro y un amigo, mientras trata de recuperarse de las “peores dos semanas de su vida”.

Se dice que ha pasado por un “infierno en vida” desde la disputa, en la que el director técnico de Gales fue arrestado bajo sospecha de agresión.

Giggs debió haber estado ayer en Cardiff para el choque contra Irlanda, pero dimitió temporalmente mientras se investiga.

Kate salió ayer por primera vez desde la pelea en su casa el pasado 1 de noviembre.

