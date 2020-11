Pronostican mar de leva en costas de California y construyen barreras para evitar inundaciones

La costa de California estará presentando condiciones de mar de leva debido a alineaciones astronómicas entre el sol, la tierra y la luna obligando a las autoridades a emitir alertas y construir barricadas.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) aseguró que se esperan condiciones de marea alta y amenaza de inundaciones en las costas del condado de Orange y San Diego en el sur de California, así como también en los condados de Monterrey y San Francisco en el norte.

Podrían haber olas de entre 6.6 y 6.8 pies de altura.

#KingsTides will be impacting SoCal beaches and coastal areas through Tuesday! Headed to the beach to check it out? We'd love to see your photos or videos! pic.twitter.com/UowkarluPN

De acuerdo con California King Tides Project, un proyecto de agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, King Tide es como se le conoce coloquialmente a este fenómeno que es capaz de “causar gran daño a la costa y las propiedades adyacentes a ella”.

So far, so good in #SealBeach! High #KingTides, which occur when the earth lines up with the moon and sun, have flooded this area in the past. Natural sand barriers are being built up as a precaution. Tide impact could be felt through tomorrow. @CBSLA pic.twitter.com/Ge1ydUiGvy

— Kara Finnstrom (@KaraFinnstrom) November 16, 2020