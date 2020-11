Aparece muerta una famosa actriz latina en la playa de Miami Beach

La policía de Miami Beach dio a conocer la aparición de un cuerpo sin vida en la orilla de la playa el miércoles por la mañana. Desde ese momento empezaron las especulaciones después de que algunos señalaran que la fallecida se trataría de una reconocida actriz cubana que, desde hace 5 años, residía en el sur de la Florida.

Finalmente las autoridades confirmaron que, efectivamente, se trataba de Broselianda Hernández Boudet, de 56 años, que fue una reconocida figura del cine, la radio, la televisión y el teatro cubano.

La policía señaló que, aunque “no hubo signos aparentes de juego sucio”, será la oficina del médico forense del condado de Miami-Dade la que tenga que determinar la causa de su muerte.

El cadáver apareció entre la calle 77 y la avenida Collins, que da directamente a la playa. El cuñado de la actriz, Jorge Enrique Fernández, ya había dado la voz de alarma, por lo que las sospechas de que se tratara de la mujer se hacían cada vez más evidentes. El hombre explicó que la familia estaba muy preocupado porque la mujer había salido de su casa por la noche a comprar cigarros y ya no volvió más.

