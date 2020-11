El cheque está listo: el Manchester City quiere amarrar a Leo Messi el 1 de enero

Los problemas entre Leo Messi y el FC Barcelona siguen creciendo como una bola de nieve. El argentino llegó furibundo al aeropuerto de El Prat despotricando sobre Hacienda y sobre las declaraciones de los allegados a Antoine Griezmann, es claro que el argentino está cansado de todo.

El problema comenzó con Bartomeu pero ha continuado, en gran parte por la falta de cabeza que tiene el club actualmente, las elecciones están planeadas para principios de año, pero quizás no sea tiempo suficiente para lograr siquiera negociar con Leo pues el Manchester City ya tiene el pie en la puerta.

Se dice que Messi podría decidir quedarse en Barcelona en caso de que Joan Laporta, su amigo personal, ganara las elecciones, algo sumamente probable por no decir que seguro, pero los equipos tienen autorización para negociar con él a partir de la primera hora del 2021.

Manchester City are expected to make a move to sign Messi in January, reports The Sun ✍️

Barcelona are desperate for cash and could accept an offer as low as £50 million 💰 pic.twitter.com/igeW8hR9NR

— Goal (@goal) November 18, 2020