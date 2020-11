No es asunto de espectáculo ni amenazamos con expulsar agentes, señala AMLO sobre regreso a México del general Salvador Cienfuegos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ante las versiones sobre que el gobierno mexicano limitaría las labores de la DEA en México si no progresaba el acuerdo para que Estados Unidos retirara cargos contra el general Salvador Cienfuegos, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México haya amenazado con expulsar a agentes.

“No amenazamos a nadie. Lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien (…) No es un asunto de publicidad o de espectáculo… Tenemos que demostrar… Hay expertos opinando y hasta el New York Times y el Washington Post en sus notas se equivocaron porque no amenazamos nosotros de expulsión a los agentes… Dijimos… Queremos que se nos informe y que se respeten los acuerdos de cooperación y esos acuerdos de cooperación tienen un sustento cuando se trata de autoridades honorables y ese sustento es la confianza”, señaló el mandatario mexicano.

El presidente mexicano aseguró que no se puede permitir que agencias extranjeras juzguen a mexicanos porque, dijo, hay acuerdos de cooperación entre países que se tienen que respetar.

“Que la gente tenga confianza y hacer valer también nuestra soberanía, porque no se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos, además, existen acuerdos de cooperación que se tienen que respetar… ¿Cómo es que hay un acuerdo de cooperación en esta materia y no nos enteramos de que va ser detenido o que está abierta una investigación contra un mexicano, el que sea, en este caso, el general Cienfuegos? ¿Para qué entonces son los acuerdos de cooperación?”, señaló.

López Obrador pidió al gobierno de Estados Unidos que se cumplan los acuerdos, pues dijo, con el asunto del general Cienfuegos “está bastante claro”.

“Nada de que vamos a poner en práctica una operación para introducir armas a México sin que lo sepa el presidente o con autorización del presidente… Nada de eso… Esos operativos como “Rápido y Furioso”, esa intromisión violatoria de nuestra soberanía nunca más… Desde luego cooperación… Esto se ha entendido muy bien durante la administración del presidente Donald Trump al que le agradezco que haya actuado siempre con respeto a nuestra soberanía”, afirmó.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional de la Ciudad de México, el ejecutivo mexicano reiteró a la gente tener confianza en que la Fiscalía General de México hará bien su trabajo para que no haya impunidad en el caso del general Salvador Cienfuegos, quien ya se encuentra en su casa.

“Yo le tengo confianza al Fiscal, Alejandro Gertz Manero, y estoy seguro de que van a haber resultados. Cómo no va a ser distinto ahora si antes estos hechos no sucedían. Estamos sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia… Esto que sucede con el general Cienfuegos demuestra de que hay confianza en el gobierno de México si no, no nos permitirían que se llevara a cabo operaciones de traslado para que en México sea juzgado si resulta responsable el general Cienfuegos… Decirle a la gente tener confianza y hacer valer también nuestra soberanía”, señaló el mandatario tabasqueño.

Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de la Defensa Nacional, llegó ayer a México luego de que un juez le retiró los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Cienfuegos permaneció un mes detenido en Estados Unidos y fue recibido en México por personal de la Fiscalía General de la República en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

