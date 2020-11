Piden apoyo para Centroamérica y así evitar más caravanas de migrantes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mientras la comunidad latina se ha volcado en respuesta positiva para ayudar a los centroamericanos afectados por los huracanes Eta e Iota, activistas urgen al gobierno estadounidense que se involucre de manera urgente.

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo el jueves frente al edificio federal del centro de Los Ángeles, líderes de diferentes organizaciones y miembros de la Alianza TPSiana hicieron un llamado a la administración Trump y a la nueva administración Biden para que presten más atención a la tragedia de Centroamérica.

De no hacerlo a tiempo, lo que puede ocurrir es que nuevamente comiencen a partir caravanas de gente hacia Estados Unidos, dijo Martha Arévalo, directora ejecutiva de CARECEN Los Ángeles.

“Si los gobiernos no hacen algo, la gente se va a ver forzada a emigrar por ayuda y vamos a tener otra crisis humanitaria”, dijo Arévalo. “Las crisis en las fronteras nos afecta directamente y debemos ayudar a estas personas”.

Países como Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador se vieron gravemente afectados después que a principios de noviembre el huracán Eta tocara tierra dejando pueblos enteros inundados principalmente en Honduras. Esta semana el huracán Iota arrasó inundando tierra nicaragüense.

“Una pandemia y dos huracanes han desplazado a miles de personas. Ahora no tienen que comer y es importante que sigamos ayudando”, enfatizó Arévalo.

Pablo Alvarado, co-director ejecutivo de la Red Nacional Organizada de Jornaleros (NDLON), dijo que en estos momentos tan críticos que está enfrentando el mundo, es necesario que los gobiernos lo vean de cerca para abordar el tema.

“[En Centroamérica] no hay refugios, no hay asistencia. Cientos de miles de casas están deshechas, no hay acceso a los pueblos. Los animales han muerto, los cultivos han desaparecido”, dijo Alvarado. “Hubo momentos donde las familias estuvieron en los techos de sus casas esperando a ser rescatados. Sin alimentos y eso es lo que nuestra gente está pasando en Centroamérica y debe ser visible para todos”.

Alvarado añadió que por muchos años Estados Unidos ha demonizado las caravanas que llegan a la frontera sur pidiendo ayuda. Sin embargo, esto no se detendrá si no se enfrenta el problema en esta ocasión.

“Con estas devastaciones de altas proporciones deberían esperar más caravanas, más personas que lleguen a menos que haya una intervención completa en Centroamérica”, agregó el activista.

Alvarado enfatizó que el mensaje es claro para las administraciones Trump y Biden, si no quieren ver mas caravanas llegar, lleven la ayuda humanitaria necesaria, “¡Ahora! No mañana, no el próximo día”.

Defendiendo a los TPSianos

Otro pedido que hicieron los activistas es que se detenga la cancelación del Estatus Temporal de Protección (TPS) para los salvadoreños que está pautado para terminar en el 2021. La administración Trump también tiene planeado terminarlo por completo para todos los países indicando que este programa nunca debió haber sido permanente.

No obstante, Arévalo dijo que los TPSianos son más importantes que nunca en estos momentos ya que ellos pueden ayudar con remesas y donaciones para enviar a sus países.

“Y si mandas a esos 200,000 o 300,000 TPSianos de regreso a sus países, solamente van a afectar la economía”, indicó.

Añadió que la decisión de la administración Trump para revocar el TPS ha llegado en muy mal momento.

Se estima que más de 200,000 TPSianos son de El Salvador. Muchos de ellos han vivido en Estados Unidos por 20 años o más y tienen hijos estadounidenses.

Otros 100,000 TPSianos de otros países también tienen su futuro en el limbo. Se calcula que más de 400,000 niños estadounidenses podrían ser afectados si sus padres son obligados a regresar a sus países.

Para ayudar

Los Ángeles, organizaciones locales y los consulados centroamericanos continúan recolectando víveres y ropa para enviar a Centroamérica.

Grupos de apoyo como Catrachos en Acción LA piden la ayuda de voluntarios y donaciones.

El centro de acopio es en El Sazón KTracho #3 localizado en el 1825 S. Main Street en Los Ángeles. Están disponibles de 9 a.m. a 8 p.m.

Otra localidad de acopio es Honduras Kitchen. Para más detalles visite: hwww.facebook.com/HondurasKitchenHP