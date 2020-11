VIDEO: Trabajadores de la salud se unen y hacen un llamado a todos: usa la mascarilla

“Nuestros escudos están gastados. Nuestra determinación está siendo probada”.

El video, con fotografías en blanco y negro de médicos y enfermeras inclinados sobre los pacientes de Covid-19 insta al público a hacer más, a prevenir el aumento exponencial de casos de coronavirus en sus comunidades. Es un llamado a la solidaridad y a cuidar de cada uno, que es cuidar de todos.

“Arriesgamos nuestras vidas todos los días para mantenerte a salvo. Entonces, haz algo por nosotros. Usa. La. Máscara”, dice el mensaje.

Eso es lo que piden los trabajadores de atención médica de primera línea más inmediatos en la nueva campaña publicitaria, mientras la pandemia de coronavirus se desata en todo Estados Unidos, batiendo récords casi todos los días de casos y muertes.

La campaña “Every mask up” que se divulga en forma impresa y en video, promovida por alrededor de 100 de los grupos hospitalarios más grandes y conocidos del país, comenzó el jueves y tiene como objetivo contrarrestar la resistencia del público al uso de máscaras.

El mensaje pide a los estadounidenses que protejan a todos, incluidos los que están al frente del campo de batalla del cuidado de salud, porque en todo el país, cuando los pacientes que ingresan esperan por camas en hospitales abrumados y con el personal fatigado, la marcha de la muerte está tomando más velocidad con la pandemia.

Los principales grupos hospitalarios patrocinaron estos anuncios en periódicos importantes y respaldan un impulso en las redes sociales con el hashtag #MaskUp y con un poderoso video que expresa la frustración que sienten algunos de los trabajadores de la salud del país por la negativa de tantos estadounidenses a usar máscaras, una práctica que potencialmente podría prevenir decenas de miles de muertes.

Además el sitio de la campaña exhorta a las otras dos medidas preventivas para contener la pandemia: lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia social.

El presidente electo Joe Biden, tuiteó un mensaje: “Usar una máscara no es una declaración política, es un deber patriótico.”

Y en español:

El mensaje también lo están apoyando personalmente muchos trabajadores de salud en redes sociales. Este es uno de esos mensajes:

Please… help us help you. I'm on hospital duty this month; it remains grievously clear this pandemic is far from over. Please do your part. #MaskUp. pic.twitter.com/Gf55Qwstre

— Brennan Spiegel, MD, MSHS (@BrennanSpiegel) November 18, 2020