Hispano es arrestado por impactar su dron contra helicóptero de la Policía en Hollywood

Un hombre hispano fue arrestado el jueves por agentes federales en Los Ángeles por operar un dron que se estrelló con un helicóptero de la Policía.

Andrew René Hernández, de 22 años, estuvo a punto de causar una tragedia el 18 de septiembre cuando un helicóptero del LAPD respondía a una llamada por robo en una farmacia de Hollywood. La nave entonces fue impactada por el dron y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Justicia, el dron golpeó con la nariz, la antena y la cubierta inferior de la nave. Pero si hubiera golpeado con la hélice principal pudo haber causado un accidente trágico.

Early this morning, @FBILosAngeles arrested a Hollywood man, alleging that he recklessly operated a drone that crashed into an @LAPDHQ helicopter. The story is coming up on #KCAL9 4pm, @CBSLA 5pm. (📸: @USAO_LosAngeles) pic.twitter.com/CQ67bx7epR

— Rachel Kim (@CBSLARachel) November 19, 2020