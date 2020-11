Oficial del LAPD robó y mantuvo una pickup desde hace un año; apenas fue arrestado

Un policía de Los Ángeles identificado como Matthew Calleros fue arrestado esta semana por un curioso caso de robo de un vehículo que el sospechoso mantuvo en su posesión durante más de un año.

El 25 de octubre de 2019, el oficial del LAPD, en ropa de civil, robó una camioneta pickup de una agencia de autos usados localizada en la ciudad de Orange, según las autoridades. Imágenes de video captaron al agente caminando en el estacionamiento de la agencia y poco después se ve cuando el vehículo es conducido fuera del lugar.

El lunes, agentes del Departamento de Policía de Orange arrestaron a Calleros al terminar su turno en la estación del LAPD de Hollenbeck, que sirve a comunidades del este de Los Ángeles.

On 10/25/19 a vehicle was stolen from Orange. Detectives from OPD developed a lead and arrested Matthew Calleros, a police officer with LAPD . He was booked into OC Jail. OPD is working with LAPD and the OCDA. The investigation is ongoing. pic.twitter.com/nsPFSSz8VZ

— Orange Police Department (California) (@CityOfOrangePD) November 10, 2020