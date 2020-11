5 Famosos que no van a heredar a sus hijos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Pudiera parecer que los hijos de los ricos y famosos tienen la vida arreglada y es que muchos saben que van a heredar la fortuna de sus famosos padres, por lo que pueden estar seguros por algunos años de su vida. Sin embargo hay excepciones, y es que no todos los famosos quieren dejarle herencia a sus hijos por diferentes motivos. Aquí te dejamos el ejemplo de algunos de ellos.

1. Alfredo Adame

El polémico conductor mantiene una pelea con sus tres hijos, Diego, Alejandro y Sebastián, ellos son fruto de su matrimonio con Mary Paz Banquells. Primero había anunciando que se alejó de su hijo Diego y días después se peleo con su hijo Sebastián después de que el joven revelara que es gay. En una entrevista para el programa De primera Mano comentó que había retirado de su testamento a sus hijos, mencionando que su única familia era su hija Vanessa de 38 años y sus nietos.

2. Andrés García

Otro caso de conflictos familiares es el de Andrés García. La herencia que dejará ya está dictada y hecha oficial y en ella se demuestra que decidió dejar fuera a su hija Andrea García pues tiene más de 10 años que no se hablan. Uno de sus herederos es Roberto Palazuelos. Según García quiere mucho al Diamante Negro y él lo ayudó cuando lo necesitó, a diferencia de sus hijos biológicos.

3. Gordon Ramsey

Este caso no tiene que ver con peleas. Y es que el famoso cocinero de MasterChef y Hell’s Kitchen quiere darle una lección a sus hijos. De hecho cuando viajan en avión ellos lo hacen en clase turista mientras que él y su esposa viajan en primera clase. “Definitivamente mi dinero no irá a ellos y no es con mala intención, la idea es no echarlos a perder. Lo único que he negociado con Tana es darles el 25% de un departamento, pero no más que eso. He tenido mucha suerte con mi carrera en los últimos 15 años y respeto todo lo que he ganado”. Comentó para el diario The Telegraph hace unos años.

4. Mark Zuckerberg

El dueño y fundador de Facebook tiene millones que no irán a su hija. En un post de su red social, anunció que daría el 99% de su fortuna a obras de caridad, la publicación dirigido a Max, su hija, explica: “Queremos que vivas en un mundo mejor al nuestro y haremos nuestra parte que que eso suceda, no solo porque te amamos sino porque tenemos una responsabilidad moral con los niños de la próxima generación”. Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, han creado la fundación Chan Zuckerberg en donde su meta es apoyar el potencial humano y promover la igualdad de oportunidades.

5. Elton John

Elton John y su esposo, el cineasta David Furnish, decidieron que no quieren darles todo en “cuchara de plata” a sus dos hijos, Zachary de 8 años y Eilajh de 6. “Los chicos tienen una vida increíble, no son niños normales, no quiero que parezca que pretendo hacerlos pasar por algo que no son. Pero debe haber alguna semblanza de normalidad, respeto por el dinero y respeto por el trabajo. Seguiremos el modelo de Warren Buffet, los chicos tendrán lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas: un hogar, un auto, pero no para comprar cosas locas como un Picasso o un jet privado”, dijo hace unos años en una entrevista.