La FDA autoriza el fármaco cóctel de anticuerpos Covid-19 de Regeneron

El fármaco de anticuerpos Covid-19 de Regeneron Pharmaceuticals Inc. fue autorizado el sábado por los reguladores de salud de Estados Unidos para el tratamiento de casos de coronavirus.

El fármaco es el segundo aprobado este mes por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), para tratar a pacientes que no están hospitalizados, pero que tienen un alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave.

Read more about the EUA #COVID19 patient criteria and who may be appropriate for our EUA investigational treatment: https://t.co/NODT14low1

In a clinical trial, the investigational therapy was shown to reduce COVID-19-related hospitalization or ER visits in certain patients who are at high risk for progressing to severe #COVID19.

— U.S. FDA (@US_FDA) November 22, 2020