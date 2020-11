Biden puede comenzar la transición formal de gobierno. La Administración Trump dice que está preparada

Dos semanas después de que se confirmara la victoria presidencial de Joe Biden, la Administración General de Servicios (GSA) del Gobierno de Trump ha informado al presidente electo que está lista para iniciar el proceso formal de transición, según una carta que la administradora Emily Murphy envió la tarde de este lunes y sobre la que informó CNN.

Esta misiva es el primer paso que toma la actual Administración para reconocer la derrota del republicano y llega después de varios reveses en su intento de cambiar el resultado electoral. El último de ellos, tuvo lugar este mismo lunes cuando la junta electoral de Michigan confirmó que Biden había ganado los 16 votos electorales del estado.

El presidente Trump publicó poco después en un tuit que el mismo había dado la orden para comenzar por con los protocolos iniciales tanto a Murphy como a su equipo.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020