Futbolista sudafricano muere en terrible accidente automovilístico “después de ser arrojado del vehículo”

El fútbol de Sudáfrica está de luto después de que el defensa Anele Ngcongca muriera en un accidente automovilístico.

El hombre de 33 años sufrió heridas mortales durante un terrible accidente en las primeras horas de este lunes, según formaron medios de Sudáfrica.

Ngcongca jugó 50 veces para su país entre 2009 y 2016, incluida la Copa del Mundo de 2010.

Our condolences on the untimely passing away of former Bafana Bafana defender Anele Ngcongca, who died in a car accident this morning.

May his soul RIP. pic.twitter.com/dCpxLu47Cz

— Bafana Bafana (@BafanaBafana) November 23, 2020