La sorpresa para fans de ‘Saved by the Bell’ en su estreno en Peacock

Uno de los sitcoms más emblemáticos de la década de los 90s fue “Saved by the Bell” y ahora que la serie revive en la plataforma de streaming Peacock, hay una sorpresa para todos sus fans.

Para celebrar el estreno de la nueva serie, Postmates y Peacock anunciaron una colaboración con un restaurante virtual en Los Ángeles y Nueva York. Por sólo un día, el 25 de noviembre, los seguidores de la serie podrán recibir un almuerzo inspirado en el icónico programa, así como prendas del show que nos harán recordar.

“Postmates está en una posición única para ayudarnos a traer algo nostálgico y tangible a las legiones de fanáticos de Saved by the Bell que se regocijarán con el debut de la serie con los personajes favoritos de los fanáticos del original y una nueva clase de Bayside”, dijo Alexandra Shapiro, Vicepresidente ejecutivo de estrategia y marketing de marca, Peacock.

El restaurante Saved by the Bell abrirá al mediodía hora local el 25 de noviembre hasta agotar existencias (por orden de llegada) tanto en Los Ángeles como en Nueva York. En Postmates, los clientes pueden pedir una hamburguesa con queso o un sándwich de pollo frito y cada uno vendrá con papas fritas, un pepinillo, una galleta y las sorpresas de Saved by the Bell.

“Saved by the Bell” estará disponible en Peacock a partir del 25 de noviembre.