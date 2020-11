¿Regresará a la Liga MX? Matías Almeyda analiza su futuro en la MLS

El equipo dirigido por Matías Almeyda, San Jose Earthquakes, quedó eliminado de los playoffs de la MLS por el Sporting Kansas City.

El San José, equipo donde juega Oswaldo Alanís y Carlos FIerro, llevó al partido hasta la tanda de penales, misma que perdieron.

Después de la derrota, el técnico argentino señaló que analizará su futuro en la MLS.

“Me tomaré unos cuatro días para analizar muchas cosas, hablaré con mi familia y veré lo que me depara el futuro. Me voy tranquilo porque dimos hasta lo que pensábamos que no podíamos dar, me quedé feliz de ver cómo los jugadores intentaron todo, desde hace un mes y medio que vienen jugando bien al fútbol. Me queda a la vez el vacío que era difícil que se pudiera dar más, hemos luchado con nuestras armas”.