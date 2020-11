Colorado en alerta por COVID-19: 1 de cada 41 residentes es contagioso

El gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo el martes que espera que los habitantes de Colorado sean más cautelosos para protegerse de la pandemia de coronavirus en las próximas semanas y meses.

Los casos de COVID-19 continúan aumentando en el estado, lo que obliga a varios condados, incluido el condado de El Paso, a pasar al nivel rojo de “riesgo severo”.

El gobernador anunció el martes que solo quedan 14 camas en las UCI de Colorado Springs. En Pueblo, solo hay 5. En todo Denver, quedan 25 camas de UCI.

El epidemiólogo estatal predijo que el estado alcanzará la capacidad de camas de la UCI en enero.

Si la gente no sigue haciendo lo posible por controlar la transmisión de coronavirus, el médico dice que el límite de capacidad podría llegar antes a mediados de diciembre.

COVID-19 UPDATE: I’m joined by Dr. Rachel Herlihy to go over the troubling COVID trends we’re seeing in Colorado. This Thanksgiving, Doctors say we should avoid interactions with people outside of our households.

— Governor Jared Polis (@GovofCO) November 24, 2020