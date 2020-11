Espeluznante caso de violencia infantil en California deja a un menor de tres años muerto y a un hispano arrestado

La ciudad de San Bernardino en el sur de California se estremeció el pasado fin de semana tras el espeluznante asesinato de un niño de 3 años de la comunidad. El actor material del homicidio fue un hombre hispano de 24 años, la víctima era el hijo de su novia.

El Departamento de Policía de San Bernardino (SBPD) recibió el llamado de un hospital local para que acudiera a investigar el caso de un niño que había sido internado y declarado muerto con graves heridas en la cabeza y un argumento poco creíble.

Tras presentarse en el lugar las autoridades conocieron que el menor había sufrido un importante trauma craneoencefálico y que, el ahora sospechoso, había asegurado que el pequeño de apenas tres años se había caído de un monopatín y se había golpeado la cabeza contra el pavimento, pero ni los doctores ni los detectives estaban convencidos.

Al indagar más en los detalles del suceso, la Policía logró que el hispano Santos Rodriguez de 24 años y residente de Desert Hot Springs, confesara.

Please see the attached Press Release regarding an incident and an arrest that occurred in San Bernardino. Unfortunately, the victim did not survive his injuries. pic.twitter.com/8XsUFa67Ka

— San Bernardino PD (@SanBernardinoPD) November 23, 2020