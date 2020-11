Dos muertos y tres heridos tras ataque a puñaladas en iglesia de California

El Departamento de Policía de San José, California informó que el pasado domingo un hombre y una mujer perdieron la vida tras ser apuñalados en la iglesia Grace Baptist Church y además otras tres resultaron heridas.

De acuerdo con la Policía cerca de las 7:54 de la noche respondieron a un llamado de emergencia en la iglesia ubicada en la cuadra 400 de East San Fernando Street tras recibir denuncias de personas apuñaladas.

Al llegar los oficiales encontraron a cinco personas con al menos una herida de arma blanca. El lugar religioso en el que ocurrieron los hechos está siendo utilizado como albergue para las personas sin hogar de la ciudad por la pandemia del coronavirus.

For clarification, no church services were being conducted at the time of the stabbing. Unhoused individuals were brought into the church to get them out of the cold.

