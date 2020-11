Gobernador de California y su familia en cuarentena tras riesgo de contagio de coronavirus

El gobernador de California anunció la noche del pasado domingo que él, su esposa y sus hijos estarán en cuarentena luego de que miembros de la familia estuvieran en contacto con un contagiado.

Según informó el propio Gavin Newsom el pasado viernes fueron informados que tres de sus hijos estuvieron en contacto con un oficial de la Patrulla de Caminos de California que dio positivo por el virus. Sin embargo, la familia está fuera de peligro.

El gobernador aseguró que todos tuvieron un resultado negativo, pero que siguiendo los protocolos del estado, se mantendrán en cuarentena preventiva al menos por 14 días.

Jen and I had no direct interaction with the officer and wish them a speedy recovery.

Thankfully, the entire family tested negative today. However, consistent with local guidance, we will be quarantining for 14 days.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) November 23, 2020