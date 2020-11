Filtran fotos que ponen en más problemas al gobernador de California

Desde la semana pasada el gobernador de California Gavin Newsom enfrenta una creciente arremetida de la comunidad y los medios tras conocerse que asistió junto a su esposa a una polémica fiesta en un exclusivo restaurante de Napa.

Y a pesar de que Newsom emitió una disculpa y aseguró que la celebración del 6 de noviembre se llevo a cabo en exteriores y siguiendo los protocolos de seguridad que tanto ha enfatizado su administración, nuevas fotografías obtenidas por Fox 11 revelan que la fiesta en el costoso restaurante fue en un salon que tiene apariencia de estar en interiores, en la que todos estaban sin distancia y sin mascarilla.

EXCLUSIVE: We've obtained photos of Governor Gavin Newsom at the Napa dinner party he's in hot water over. The photos call into question just how outdoors the dinner was. A witness who took photos tells us his group was so loud, the sliding doors had to be closed. 10pm on @FOXLA pic.twitter.com/gtOVEwa864

— Bill Melugin (@BillFOXLA) November 18, 2020