Vuelve a California el mandato de usar mascarilla en todo momento debido a tercera oleada de coronavirus

El mandato de la mascarilla obligatoria está de vuelta en California debido al veloz incremento de los nuevos casos de coronavirus que sumó al menos 8,743 casos en las últimas 24 horas.

De acuerdo a la información del Departamento de Salud de California, el estado ha acumulado un total de 1,037,978 casos y 18,299 muertes desde el pasado mes de marzo, pero actualmente enfrenta una propagación mucho más rápida.

El pasado lunes además de mover a 41 condados a la categoría morada del sistema de riesgo de contagio, que es el más restrictivo, el gobernador Gavin Newsom hizo énfasis en el uso del tapabocas en todo momento y para todo el mundo solo con pocas excepciones.

La medida había sido lanzada inicialmente en junio, pero tras las disminución del riesgo, la población habría relajado sus cuidados con respecto al uso de la mascara.

Desde ahora y hasta nuevo aviso los californianos deben usar tapabocas en todo momento cuando estén fuera de sus casas, incluso al hacer ejercicio. El estado solo acepta una lista de condiciones que pueden saltarse la norma:

La gobernación y los especialistas sostienen que la actual propagación del virus es más rápida que en las oleadas pasadas y que las hospitalizaciones por la enfermedad han aumentado casi 50% en dos semanas, por lo que han pulsado un botón de “freno de emergencia“.

REMINDER: CA, you are now REQUIRED to wear a mask in public spaces.

We’re seeing too many people with faces uncovered. Wearing a face covering is critical for keeping people safe and healthy, keeping businesses open and getting people back to work.

Do your part. Wear your mask.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 19, 2020