Conozca cuáles restricciones vuelven con el aumento de casos en California

A partir de este martes 41 condados de los 58 que conforman California tendrán que retomar las restricciones de ciertas actividades comerciales por un veloz aumento de más del 50% de nuevos casos en una semana.

El gobernador Gavin Newsom anunció este mediodía que el estado ajustó cómo se mueven los condados dentro de las categorías de riesgo de propagación del coronavirus y que con el cambió el 94% de la población california enfrentará cambios y nuevas restricciones.

Anteriormente, los condados tenía 3 días para adecuarse a las restricciones, pero con el preocupante aumento la medida será efectiva inmediatamente.

El cambio al nivel Tier 1 o categoría morada trae consigo restricciones en operaciones no esenciales bajo techo, permitiendo una gran cantidad de actividades esenciales siempre y cuando se realicen al aire libre.

La tasa de positividad aumentó de manera vertiginosa y las autoridades decidieron actuar antes de que se propague aun más el virus. Hasta ahora las hospitalizaciones por la enfermedad aumentaron 48% en dos semanas.

CA is experiencing the fastest #COVID19 increase we have seen yet. We are sounding the alarm and pulling an emergency brake.

We must do all we can – government at all levels and Californians – to flatten the curve again as we have done before. https://t.co/S1dtEoXy83

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) November 16, 2020