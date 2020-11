California va de vuelta al confinamiento al enfrentar la oleada de coronavirus más agresiva de la pandemia

El gobernador Gavin Newsom anunció nuevos cambios al protocolo que establece el riesgo de contagio de coronavirus y agudiza o flexibiliza las restricciones en las operaciones comerciales de California.

El estado estableció hace 11 semanas un protocolo para una reapertura económica segura con un ya conocido sistema de categorías que definen el riesgo de contagio por colores tomando en cuenta los datos de la pandemia en tiempo real.

La tabla que divide el riesgo de contagio en morado (riesgo alto), rojo (riesgo sustancial), naranja (riesgo moderado), y amarillo (riesgo bajo) es la que define qué tipo de actividades comerciales están permitidas en cada condado y cuáles no, pero ahora hay nuevos cambios.

“Al presentar el protocolo afirmamos que era un modelo flexible y que en base a la ciencia y los datos tomaríamos decisiones para enfrentar las situaciones que se presenten”, aseguró el Newsom al referirse a que ahora el estado no esperará un periodo de 15 días para mover a un condado de categoría y que tampoco los moverán de nivel en nivel sino de varios niveles al mismo tiempo por el alarmante incremento.

Según Newsom, California enfrenta actualmente la propagación de casos más rápida de toda la pandemia. El gobernador citó que en entre el 15 y el 21 de junio se había registrado el mayor incremento de nuevos casos en una semana con 39.2%, pero que en la semana entre el 1 y el 7 de noviembre el incremento fue de 51.3%.

Con el cambio anunciado por el gobernador, el estado paso de tener a 13 condados en la categoría morada, que es la que tiene la mayor cantidad de restricciones en operaciones comerciales, a tener 41 condados bajo la misma categoría con medidas restrictivas.

Además de las hospitalizaciones por coronavirus en California han aumentado 48% en las últimas dos semanas.

El pasado viernes, California anunció la implementación de una medida de cuarentena a todos los viajeros que entren al estado o regresen a casa después de un viaje esencial además de una guía para mantener las reuniones familiares privadas mínimas y seguras tras alcanzar un millón de casos.

