California anuncia medida de cuarentena a viajeros y recomienda evitar reuniones en Thanksgiving

California alcanzó el millón de casos de coronavirus el pasado jueves y tras una evidente tendencia de aumento, las autoridades de salud han emitido un nuevo protocolo que incluye cuarentena para los viajeros nacionales e internacionales y limita la convivencia durante las fiestas de Thanksgiving.

El gobernador de California, Gavin Newsom anunció la implementación de una alerta de viaje en conjunto con la gobernadora de Oregon, Kate Brown y el gobernador de Washington, Jay Inslee en la que insta a las personas que ingresan a sus territorios o vuelven a casa después de un viaje esencial, a permanecer en cuarentena por 14 días para evitar posibles propagaciones del virus.

We’re reaching a sobering milestone: 1 million COVID cases.

To protect public health, CA, @GovInslee & @OregonGovBrown issue travel advisories:

✅ Against non-essential out of state travel

✅ 14-day self quarantine after returning to state

November 13, 2020