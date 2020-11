Nuevamente suben las temperaturas en California a pesar de las recientes nevadas

El estado de California ha tenido un año 2020 muy inusual en cuanto a condiciones climatológicas con incendios quemando millones de acres, tormentas eléctricas con miles de rayos cayendo del cielo, además del récord de la mayor temperatura registrada en el mundo y ahora ola de calor después de nevadas.

Las oficinas del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de San Diego y Los Ángeles han pronosticado un fin de semana con altas temperaturas y fuertes vientos tan solo a una semana de haber registrado la primera nevada de la temporada.

These cool, fall-like temps won't last much longer. A warm up is expected Sunday through Tuesday, with Monday as the warmest day west of the mtns 🌡️

We will also see some weak Santa Ana winds in the mtns and foothills Monday and Tuesday, with peak gusts around 30-35 mph. #cawx pic.twitter.com/8dq2p8SnrA

