El nuevo Fiscal de Los Ángeles planea reabrir cuatro casos de abuso policial en los que no hubo agentes acusados

El recién electo Fiscal General de Los Ángeles, George Gascón, aseguró que reabrirá cuatro casos de violencia policial en las que no se acusó a ninguno de los oficiales involucrados en los hechos.

De acuerdo con NBC, uno de los casos elegidos por Gascón sería uno ocurrido en 2015 en Long Beach cuando un oficial de la Policía de esa ciudad le disparó al joven de 19 años Hector Morejón, durante su respuesta a un informe de vandalismo y traspaso de un apartamento deshabitado.

El informe de los hechos de la Policía de Long Beach aseguraba que el agente Jeffrey A. Meyer le disparó a Morejón cuando el joven estaba dentro del apartamento y se dio la vuelta con su brazo extendido, por lo que Meyer pensó que tenía un arma de fuego. Sin embargo, la policía no recuperó ninguna arma como evidencia en el lugar.

Durante el caso, los fiscales se negaron a presentar cargos en contra del oficial alegando la falta de pruebas, pero en una carta de Gascón enviada al Long Beach Post citada por NBC, el fiscal asegura que la entonces fiscal, Jackie Lacey “no abordó la evidencia física de que Morejón recibió un disparo en la espalda”.

— George Gascón (@GeorgeGascon) November 7, 2020