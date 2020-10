Incendios forestales en California cerca de un hito: 4 millones de acres quemados este año

Complex Fire, en siete condados del norte de California, mide casi 1 millón de acres. Es el mayor incendio en la historia del estado

Aunque aún predominan las altas temperaturas y el aire seco, el pronóstico de temperaturas más frías y vientos suaves en los próximos días puede ayudar a los bomberos que continúan trabajando duro en un año récord de incendios forestales en California.

Another day of unseasonably hot weather is expected across interior #NorCal today. A gradual cool down is forecast for the region next week. #CAwx pic.twitter.com/RsMW3Qb5xx — NWS Sacramento (@NWSSacramento) October 3, 2020

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire) dijo en un resumen diario el sábado que más de 8,200 incendios forestales de este año han quemado “más de 3.9 millones de acres”, un récord anual cuando la temporada de incendios tradicional de otoño recién comienza.

En 2020 se han registrado al menos 31 muertes relacionadas con incendios forestales.

Más de 17,000 bomberos continúan trabajando para la contención de los 23 incendios forestales Más importantes en todo el estado.

Today over 17,000 firefighters continue to battle 23 major wildfires in California. The latest numbers on all active wildland fires at: https://t.co/6s2QmGvwFi pic.twitter.com/9gzSc6hYax — CAL FIRE (@CAL_FIRE) October 3, 2020

El jefe de comunicaciones de Cal Fire Scott McLean dijo que la marca de los 4 millones podría alcanzarse en los próximos días. La temporada 2004 de Alaska vio la quema de 6.6 millones de acres. “En la historia registrada, esta es la peor temporada en California”.

El incendio llamado Complex Fire, en siete condados del norte de California, “ha alcanzado casi 1 millón de acres y solo está contenido en un 51 %”, dijo el portavoz de Cal Fire, Sean McFadden.

Este incendio en tierras federales es el mayor incendio forestal en la historia de California.

El 3 de octubre estalló el incendio Glass en la región vinícola de California, en los condados de Napa y Sonoma. Comenzó el domingo y arrasó viñedos, complejos turísticos y hogares en poco tiempo. Estaba en 62,360 acres con un 10 % de contención y 826 estructuras destruidas el sábado, además de otros cientos dañadas, según el reporte de Cal Fire.

Surveying the damage of the #GlassFire today. Heartbreaking to see the devastation that this fire has caused. Immensely grateful for the firefighters and first responders that have tirelessly fought to keep this community safe. pic.twitter.com/lneGQMxpIv — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 1, 2020

El humo de los incendios sigue siendo un riesgo para la salud en el estado.