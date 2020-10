Satélites de NASA captan incendios activos y colosales nubes de humo en el oeste de EE.UU.

El satélite Aqua de NASA capturó la imagen compuesta visible (a la izquierda) e infrarroja (a la derecha) el 29 de septiembre de 2020, que muestra que los incendios y el humo continúan dominando el paisaje del oeste de Estados Unidos.

La imagen visible muestra el humo y la imagen infrarroja muestra el calor de los incendios (puntos naranjas).

La página del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL Fire) del 30 de septiembre muestra muchos incendios grandes todavía activos en todo California y el noroeste del Pacífico.

El incendio llamado August Complex en California sigue siendo el incendio forestal más grande aún activo y no contenido en 949,055 acres, ubicado en los condados de Glenn, Lake, Mendocino, Tehama y Trinity.

El August Complex es el incendio forestal más grande en la historia de California después de haber superado el incendio del Mendocino Complex que quemó 459,123 acres en julio de 2018.

En la imagen que aparece al inicio puede observarse que el humo que había cruzado previamente el país en dirección este ahora se ha desplazado y se dirige hacia el oeste, ondeando sobre el Océano Pacífico.

Los instrumentos satelitales de la NASA son a menudo los primeros en detectar incendios forestales en regiones remotas, y las ubicaciones de los nuevos incendios se envían directamente a los administradores de tierras en todo el mundo a las pocas horas del paso elevado del satélite.

Juntos, los instrumentos de la NASA detectan incendios que arden activamente, rastrean el transporte de humo de los incendios, brindan información para el manejo de incendios y mapean el alcance de los cambios en los ecosistemas, en función del alcance y la gravedad de las cicatrices de las quemaduras.

Por ejemplo, el Operational Land Imager (OLI) en el satélite Landsat 8, adquirió una imagen de la cicatriz de la quemadura del incendio Bobcat en el Bosque Nacional de Los Ángeles el 21 de septiembre de 2020, mientras el fuego aún ardía.

Predecir a dónde viajará el humo de los incendios y qué tan malo estará el aire a favor del viento es un desafío, pero los satélites de observación de la Tierra pueden ayudar.

Entre ellos se encuentran los satélites Terra y CALIPSO de la NASA, y el satélite Suomi NPP de la NASA y la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA).

On Sunday, @NOAA's #GOESWest watched as California continued to burn. The #AugustComplexFire and #GlassFire have generated widespread smoke, prompting Air Quality Alerts in the region.

More details on our #ImageoftheDay: https://t.co/EEu7d9oiBQ pic.twitter.com/xi0mYr1Oqb

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) October 1, 2020