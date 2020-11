Tiroteo en Condado Riverside: hispano disparó desde su casa en presencia de tres menores de edad

La comunidad de Eastvale, en el Condado Riverside, se estremeció la mañana del sábado por un tiroteo que involucró a un hispano contra elementos del Sheriff de Riverside y otros cuerpos policiacos.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los oficiales respondieron a una llamada de auxilio en la cuadra 14000 de Alpaca Court, solo para encontrarse en un tiroteo con José Alfredo González, de 43 años, quien se resguardó en la residencia.

De acuerdo con reportes de medios locales, los alguaciles quedaron atrapados en la línea de fuego del sospechoso, pero el apoyo de vehículos enviados por otros cuerpos policiacos de la zona les permitió ponerse a salvo.

Lo que complicó más la operación fue la presencia de tres niños en el interior de la casa. Sus edades no fueron reveladas.

González primero amenazó a los oficiales con un arma, y eventualmente hizo varios disparos. El comunicado indica que los oficiales respondieron al fuego del sospechoso.

“Cuando un vehículo con armadura se acercaba a la residencia para tratar de sacar de manera segura a los menores, el sospechoso apareció en la puerta de la casa y un segundo intercambio de fuego ocurrió”, se lee en el comunicado.

González fue herido de bala y pudo ser puesto bajo custodia y transportado a un hospital. Las heridas no son letales.

Eastvale- Law Enforcement activity – Deputy involved shooting occurred at 4:00 am in the area of Alpaca Ct / Fuller Ranch Rd. No outstanding suspects – suspect transported to local hospital. Deputies are ok. Please avoid the area due to lengthy investigation. pic.twitter.com/dypYMBeEvw

— Riverside County Sheriff's Dept (@RSO) November 14, 2020