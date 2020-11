Hombre usó un propulsor submarino para esconderse bajo el agua de un lago de California en su intento de escapar del FBI

Un hombre de California trató hasta lo imposible para escapar de las autoridades federales del FBI tras ser buscado por una estafa de varios millones de dólares usando un esquema Ponzi.

Matthew Piercey uso un dispositivo submarino portátil modelo Yamaha 350Li para esconderse bajo el agua del lago Lake Shasta, cuando era perseguido por agentes del FBI que iban a arrestarlo.

Piercey de 44 años de edad se subió a una camioneta pickup al ver a los agentes y condujo hasta las cercanías del Lake Shasta, donde se bajo rápidamente y entró al agua para sumergirse durante más de 30 minutos, según informaron las autoridades.

Shasta County and Butte County Residents Charged in $35M Ponzi Scheme: Matthew Piercey, the creator of investment companies Family Wealth Legacy and Zolla, was arrested today for a $35 million fraud scheme. https://t.co/7CaPIpKQ6Y

— FBI Sacramento (@FBISacramento) November 17, 2020