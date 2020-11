Si es uno del más de 1 millón de personas en California que no han recibido su cheque de estimulo de $1,200, esto es lo que debe hacer

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El pasado mes de marzo se aprobó un paquete de estimulo económico que envió cheques de $1,200 dólares a millones de personas en todo el país, sin embargo, después de medio año y en vísperas de un posible segundo paquete, más de un millón de personas en California no han recibido el primer cheque.

Si bien la mayoría de los contribuyentes que declararon impuestos en 2018 y 2019 recibieron el cheque de forma inmediata, hay cierto grupo de personas que no declaran, pero tienen derecho a obtener los fondos.

De acuerdo con The Sacramento Bee hasta el pasado mes de septiembre, al menos 1.2 millones de californianos no habían recibido los $1,200 dólares de ayuda que les correspondían.

Si usted, un familiar o un amigo es uno de ellos, sepa que aún puede recibirlo y debe actuar antes del 21 de noviembre para asegurarse de que el IRS le envíe el cheque del alivio económico si cumple con ciertos requisitos. Además, también puede obtener los $500 dólares extras por cada niño dependiente.

¿Quiénes pueden pedirlo y por qué?

De acuerdo con el IRS, usted puede llenar un formulario de “No contribuyente” para solicitar su Pago de impacto económico si:

No presentó una declaración federal de impuestos de 2019

No obtuvo el pago previamente

o no se ha registrado para recibir el cheque

Además, asegura que si por lo general no presenta una declaración de impuestos, “es posible que el IRS no tenga suficiente información para determinar su elegibilidad y enviarle el cheque”.

¿Quiénes califican?

Las personas que no declararon impuestos de 2019 porque sus ingresos no superaron los $12,200 dólares anuales, o si está casado y declaró en conjunto pero la suma de sus ingresos no superó los $24,400 en el año; o si no tuvo ningún tipo de ingreso siempre y cuando tenga un numero de Seguro Social y no lo hayan reclamado como dependiente en la declaración de otro contribuyente.

Además el IRS también estipula como elegibles para recibir el cheque de $1,200 usando la herramienta de “No contribuyente” si usted es uno de:

Aquellos que reciben beneficios de jubilación de Seguro Social, de discapacidad (SSDI) y beneficios para sobrevivientes

Es beneficiario de ingreso de seguridad suplementario (SSI)

Es recipiente de los beneficios de Compensación y Pensión de Asuntos de Veteranos (C&P)

O son individuos que reciben beneficios de jubilación ferroviaria (RRB)

¿Cómo hacerlo?

Usted puede usar herramienta de “No contribuyente” y completar sus datos antes de 21 de noviembre de 2020 ingresando aquí. Para hacerlo necesitará tener a la mano varios datos personales que están especificados en la misma página como identificación, Seguro Social, cuenta bancaria, entre otros.

Esta semana el presidente Donald Trump pidió al Congreso retomar las negociaciones y trabajar en un segundo paquete de estimulo económico para el país.

