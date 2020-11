Trump pide al Congreso que apruebe un paquete de ayuda económica para el coronavirus

El presidente Donald Trump pidió al Congreso que apruebe un proyecto de ley de alivio del coronavirus el sábado en sus primeros comentarios sobre un paquete de estímulo desde que perdió las elecciones ante Joe Biden, informó Bussines Insider.

“El Congreso debe aprobar ahora un proyecto de ley de ayuda Covid”, escribió en Twitter. “Necesita el apoyo de los demócratas. Hágalo grande y centrado. ¡Hágalo!”

Congress must now do a Covid Relief Bill. Needs Democrats support. Make it big and focused. Get it done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020