Qué significa el toque de queda de California que estará vigente desde el fin de semana

El pasado jueves la gobernación de California dio un paso más hacia el confinamiento tras declarar un toque de queda que, en principio, estará vigente por un mes desde las 10 de la noche, con esta guía te ayudamos a entender qué significa esto para la vida de los californianos en términos de movilidad.

La orden anunciada el jueves por el gobernador Gavin Newsom, estipula que todos los condados que estén en la categoría morada del sistema de riesgo de contagio deben establecer un toque de queda en los comercios no esenciales a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana.

“El virus se está propagando a un ritmo que no habíamos visto desde el comienzo de esta pandemia y los próximos días y semanas serán fundamentales para detener el aumento”, argumento Newsom en un comunicado.

En principio la medida estará en vigor por un mes desde el 21 de noviembre y hasta el 21 de diciembre, pero podría extenderse o incluso llegar a una orden de confinamiento total.

Los negocios esenciales como farmacias, supermercados y centros de asistencia médica no entran en las restricciones y pueden seguir operando después de la 10 de noche.

En el caso de los restaurantes, no pueden permitir comensales en el lugar bien sea en exteriores o interiores después de las 10 de la noche, pero pueden seguir tomando solo pedidos para llevar después de ese horario.

La orden del toque de queda entre 10 p.m. y 5 a.m. aplica para los 41 condados que están actualmente en la categoría morada del sistema de riesgo de contagio.

Estos son los condados de: Siskiyou, Trinity, Shasta, Tehama, Mendocino, Glenn, Butte, Sutter, Yuba, Nevada, Placer, El Dorado, Sacramento, Yolo, Solano, Napa, Sonoma, Contra Costa, Alameda, Santa Clara, Santa Cruz, San Joaquin, Stanislaus, Tuolumne, Merced, Madera, San Benito, Monterey, Fresno, Kings, Tulare, Kern, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Orange, San Bernardino, Riverside, San Diego, Imperial.

A pesar del toque de queda que entrará en vigor este 21 de noviembre, usted puede salir después de las 10 de la noche si necesita ir a la farmacia o comprar alimentos en el supermercado. También puede salir a caminar con su perro en su vecindario o ir por comida para llevar en un restaurante.

Sin embargo, no puede tener fiestas o reuniones privadas durante ese horario y todos los negocios no esenciales deben cerrar sus puertas.

El Dr. Mark Ghaly aseguró el jueves que las restricciones buscan detener la propagación y contagio de la enfermedad que está teniendo un comportamiento nunca antes visto en el estado, sin embargo, algunos no están de acuerdo. “Queremos evitar restricciones más severas como las que hemos tenido antes”, sentenció el director del Departamento de Salud Pública de California.

