Acusan a 9 por estafar a personas en riesgo de perder sus casas en California

El fiscal general de California Xavier Becerra anunció este jueves el arresto y la lectura de cargos contra nueve latinos acusados de operar una estafa en la que cobraban cuotas mensuales a propietarios de casas hipotecadas en el sur del estado, afirmando falsamente que con ello podían evitar la pérdida de sus propiedades.

La trama impactó a múltiples víctimas, resultó en la pérdida de aproximadamente $6 millones de dólares, e involucró más de 200 propiedades, algunas con créditos asegurados por la Administración Federal de Vivienda (FHA), indicó un comunicado de la oficina de Becerra.

Todos los acusados se declararon no culpables en la audiencia de lectura de cargos.

Nine individuals have been arrested on 136 felonies for allegedly operating a mortgage relief scheme that targeted Californians at risk of losing their homes.

The scheme allegedly involved more than 200 homes and resulted in a loss of $6 Million. https://t.co/OHzD04MWqv

