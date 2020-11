Un enorme trailer perdió el control en una autopista de California y al voltearse aplastó una camioneta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La mañana de este martes los canales sentido sur del Freeway 5 estuvieron cerrados durante horas tras un sensacional accidente en el que un trailer aplastó a una camioneta, dejando a una persona herida.

De acuerdo con la Patrulla de Caminos de California (CHP), el trailer se volteó cerca de las 6:00 de la mañana generando una fuerte congestión en la autopista tras bloquear todos los canales dirección sur a la altura de Main Street en Los Ángeles.

Avoid the I-5 S/B (GSF) south of SR-110 through Main St. for an overturned milk truck incident. All lanes open south of Main St. Southbound Traffic being diverted off at Broadway @ktlagingerchan @FOXLA @NBCLA @ABC7 @CBSLA @TELEMUNDO52 pic.twitter.com/8HL5rd9ALd — CHP Central LA (@CHPCentralLA) November 24, 2020

Las imágenes de diversos medios muestran cómo el trailer quedó encima de una camioneta blanca que viajaba junto al enorme vehículo al momento de su volcamiento.

SIG ALERT UPDATE: All southbound lanes of the 5 Freeway in Lincoln Heights are closed for an unknown amount of time due to a big-rig crash. pic.twitter.com/NyNNRfVSg9 — CBS Los Angeles (@CBSLA) November 24, 2020

BREAKING: Semi lands of SUV after overturning on 5 Freeway in Lincoln Heights; SigAlert issued for southbound lanes https://t.co/WidwlDv80l — KTLA (@KTLA) November 24, 2020

Una persona resultó herida por el accidente, pero no se confirmó si era el conductor del trailer o del otro vehículo involucrado.

El camión tenía una carga de 80,000 libras de leche al momento del accidente, el paso en la autopista se reabrió cerca de las 9:40 de la mañana.

