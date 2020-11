Amazon Web Services cae y deja sin servicio a miles de clientes

SAN FRANCISCO – El servicio de computación en nube Amazon Web Services (AWS), el más usado de la industria, se vio interrumpido por varias horas este miércoles en la costa este e impidió las operaciones de miles de páginas web y plataformas que se basan en él.

“La API Kinesis Data Streams se encuentra actualmente no operativa en la región US-EAST-1. Como consecuencia, los clientes no pueden escribir o leer datos publicados en las transmisiones Kinesis”, apuntó Amazon, la empresa propietaria, en una alerta en su página web.

Entre las compañías afectadas por esta interrupción del servicio se encuentran el fabricante del dispositivo de “streaming” Roku, la cadena de grandes almacenes Target, el creador de software Autodesk, el servicio de seguridad digital Ring, el grupo editorial Tribune Publishing y la Autoridad Metropolitana del Transporte de la ciudad de Nueva York.

En la mayoría de casos, estas empresas continúan pudiendo operar en gran parte de sus actividades, pero no en aquellas que requieren el uso de AWS, como por ejemplo el servicio de entregas a domicilio de Target o las pantallas que ofrecen información sobre el transporte público en el caso de la autoridad neoyorquina.

“Estamos experimentando problemas intermitentes con nuestra página web y sistema de publicación a causa de la caída de AWS”, indicó en su cuenta de Twitter el diario Chicago Tribune, propiedad de Tribune Publishing.

We are experiencing intermittent issues with our website and publishing system because of the AWS outage. We will continue to post breaking news updates to our social channels. https://t.co/Y77uY3hdX7

— Chicago Tribune (@chicagotribune) November 25, 2020