Gary Lineker sobre Maradona: espero que encuentre “confort en las manos de Dios”

El exgoleador Gary Lineker atestiguó en la cancha y desde el bando contrario el momento más ilustre de Diego Armando Maradona: el famoso gol de “la Mano de Dios” seguido por el gol más increíble para que Argentina venciera a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Tras la muerte de Maradona este miércoles, el campeón goleador de esa Copa de Mundo, Lineker, honró al argentino con admiración pero también honestidad, y una alegoría.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020