El mundo reacciona a la muerte de Diego Maradona y se despide de él

Diego Maradona falleció a los 60 años este 25 de noviembre en su casa de Tigre, en Buenos Aires luego de sufrir un paro cardorrespiratorio.

“Leyenda”, “mito”, son algunas de las palabras que acompañan los mensajes de despedida que ya llenan las redes sociales para rendir homenaje al argentino.

César Luis Menotti dijo en entrevista con TyC Sports: “Es imposible dar alguna explicación. Estoy con mucho dolor. No hay ninguna opinión que sirva ante esto. No tengo cabeza, estoy destruido“, aseguró el exentrenador de la Selección Argentina.

La Asociación de Futbol Argentino expresó sus condolencias en Twitter.

El club donde más brilló, el Napoli, le dijo adiós al Pelusa.

El Barcelona mandó sus condolencias:

Boca Juniors le rindió un homenaje:

Gimnasia y Esgrima también se despidió:

“Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio”, dijo Cristiano Ronaldo.

Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina, fue de las primeras personalidades en despedir a Diego Armando Maradona.

Horacio Pagani, periodista de TyC Sports, le dedicó unas emotivas palabras a Diego: “Se acaba de morir el fútbol argentino. El fútbol, no el fútbol argentino. Se murió el fútbol. La verdad que siente un dolor incomparable”.

El exfedensa Oscar Ruggeri, que fue campeón con Diego Maradona en el Mundial de México 1986, calificó la muerte del argentino como “un paro en el mundo”.

Gary Lineker: “El mejor jugador de mi generación”.

Terrible to hear about the loss of a true football legend. 😞 But legends NEVER die. 🙏🏼 God give you peace. Ciao Diego #Maradona . 🇦🇷 pic.twitter.com/N3Eb83EHgn

We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats.

RIP Diego Maradona 💙 pic.twitter.com/n16SGF3KXn

— Manchester City (@ManCity) November 25, 2020