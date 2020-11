Mortal triángulo amoroso en Texas; dos hombres mueren baleados en duelo por una mujer

TEXAS – Investigadores con la Oficina del Sheirff del Condado Harris siguen tratando de determinar porque un aparente triángulo amoroso terminó en un tiroteo que cobró la vida de dos hombres este martes por la noche en una residencia del área de Katy, Texas.

Se informó que aparentemente dos hombres que se disputaban el amor de una mujer se enfrentaron en la entrada de una residencia ubicada en el noroeste del Condado Harris, uno de ellos estaba armado.

Uno de los hombres se encontraba en la residencia con la mujer y otras personas cuando llegó otro hombre al lugar. Katy se encuentra a unas 30 millas al oeste de Houston.

Según los oficiales, los dos hombres comenzaron a protagonizar un fuerte altercado en el patio de la casa, aparentemente, por la relación de estos con la misma mujer.

El hombre que venía llegando a la casa sacó un arma y le disparó al otro y luego se disparó a sí mismo, los cuerpos de ambos quedaron tirados en el inmediato exterior de la residencia.

Investigadores dijeron que este miércoles estuvieron entrevistando a testigos y revisando las cámaras de vigilancia de vecinos.

Hasta el momento no se han identificado a las víctimas.

“Todo empezó con una discusión. En un momento, la persona que vino a la casa sacó un arma y le disparó dos veces y luego se baleó a sí mismo”, dijo el vocero de HCSO, Jason Spencer.

Media briefing on apparent murder-suicide that resulted in the deaths of 2 men at a home in the 19400 block of Cypress Arbor. #hounews https://t.co/ah2FUijRK2

— HCSOTexas (@HCSOTexas) November 25, 2020