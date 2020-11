¿Por qué muchos viajan en Acción de Gracias pese a alerta de COVID-19?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La artista y fotógrafa Olivia Barrionuevo y su esposo decidieron viajar en carro de Los Ángeles a Nogales, Arizona para pasar el Día de Acción de Gracias y la temporada de fiestas en esa ciudad fronteriza.

“A pesar de la recomendación de no viajar, decidimos hacerlo porque mi hermano falleció el mes pasado, y queremos estar cerca de mi mamá y de la familia. Si de algo me ha hecho esta pandemia tomar conciencia, al ver el número tan grande de personas que han muerto, es de la importancia de estar cerca de lo más valioso que tenemos, nuestros seres queridos”.

Sin embargo, Olivia dice que han tomado muchas medidas para protegerse de COVID-19 durante su estancia en Arizona. “Nos hicimos el examen de COVID antes de salir, rentamos una casa para estar independientes del resto de la familia, tratamos lo más que podemos de no hacer visitas y estamos confinados prácticamente. Cuando salimos usamos mascarillas y traemos siempre con nosotros gel antibacterial”.

Ante el rebrote de casos de coronavirus por todo el país, el gobernador de California, Gavin Newsom,;la gobernadora de Oregon, Kate Brown; y el gobernador de Washington, Jay Inslee emitieron una alerta conjunta de viaje para urgir a quienes entren o salgan de sus casas para viajar fuera de estos estados, que se pongan en cuarentena durante 14 días para disminuir la propagación del virus.

Las alertas de viaje urgían a no hacer viajes esenciales fuera del estado, y a permanecer en la localidad.

“California ya sobrepasó el millón de casos de COVID-19 sin señales de que el virus disminuya”, dijo el gobernador Gavin Newsom, quien agregó que el aumento está poniendo presión en el sistema de hospitales y amenaza la salud de los adultos mayores, trabajadores esenciales y californianos vulnerables.

“Los viajes aumentan el riesgo de diseminación de COVID-19, y todos tenemos de manera colectiva que incrementar nuestros esfuerzos para mantener el virus a raya”.

El Club de Automovilistas del Sur de California estimó que 3.86 millones de residentes del sur de California viajarán durante el fin de semana feriado de Acción de Gracias, un descenso de 13%, el más grande desde la recesión de 2008.

“Este Día de Acción de Gracias será diferente a otros años. En lugar de pasar dentro de la casa con amigos y familiares, mucha gente ha escogido quedarse en su hogar; o hacer un viaje por carretera para disfrutar un espacio al aire libre”, dijo Filomena Andre, vicepresidenta de productos de viajes y servicios del Club de Automovilistas del Sur de California.

Se esperaba que la mayoría de los viajeros se trasladaran en carro, aunque alrededor de 260,000 planeaban tomar un vuelo.

Sandra Mange, una angelina que es la líder de la Casa Sonora en Los Ángeles, decidió celebrar Acción de Gracias en Egipto y Turquía.

“Salimos el domingo 22 de noviembre y regresamos el domingo 28 de noviembre”, dice.

Precisa que ese viaje es su regalo de cumpleaños que fue el 18 de noviembre. “Yo le pedí a mi hija su opinión para ver si viajaba o no, ante el resurgimiento de la pandemia. Ella me dijo que si tenía fe en Dios lo hiciera. ¡Tú sabes!, me respondió, y dejó la decisión en mis manos. Escogí viajar porque tengo mucha confianza en Dios; y sé que voy a estar bien donde quiera que vaya”.

Sandra tiene 66 años, es madre de dos hijos y abuela de dos nietos. Y está feliz durante su travesía por Turquía y Egipto publicando imágenes y videos de su periplo en las redes sociales. “Desde que no subimos al avión no dieron mascarillas, gel antibacterial y nos tomaron la temperatura; y en todos los lugares que hemos visitado, las medidas de limpieza y desinfección son extremas. Me siento tranquila por ese lado”.

Como padece de diabetes, dice que ella se cuida mucho. “Me lavo las manos con frecuencia, uso desinfectante, tomo vitamina D y bebo mucho té”.

Se esperaba que el miércoles 25 de noviembre, un día previo a Acción de Gracias, fuera el día de más volumen de tráfico en el área de Los Ángeles, por lo que se anticipaban retrasos en las principales autopistas.

El Club de Automovilistas del Sur de California recomienda a los viajeros llevar mascarillas, gel antibacterial, productos de limpieza y un termómetro; así como el uso de guantes y bolsas de plástico para abrir las puertas del auto, llenar los tanques de gasolina o tocar superficies. Además, les sugiere llevar botanas y bebidas para evitar detenerse con frecuencia en el camino.

La directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles Bárbara Ferrer, recomendó celebrar el Día de Acción de Gracias con gente de la propia familia, y no juntarse con personas que no son de su casa, aún si celebran al aire libre. “Por favor, no realicen reuniones para familias de múltiples hogares. Mejor conéctense virtualmente”.

Olivia Barrionuevo dijo que aunque ha viajado para estar cerca de su familia, este Día de Acción de Gracias, ella y su esposo cenarán solos en la casa que rentaron en Nogales, Arizona, y se conectarán por Zoom con sus parientes que viven en la misma ciudad.