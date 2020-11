Pronostican fuertes vientos y posibles incendios en el sur de California

El sur de California enfrentará unos días de alta actividad meteorológica durante el feriado de Thanksgiving y las autoridades han emitido una alerta de incendios debido al a presencia de los Vientos de Santa Ana.

El fenómeno de los Vientos de Santa Ana traerá corrientes de aire de hasta 50 millas por hora en algunas montañas del sur del estado, lo que eleva el riesgo de incendio de manera alarmante, según lo que afirman las autoridades. Con el fenómeno una pequeña llama en un arbusto, se puede convertir en un devastador incendio.

High Fire danger is likely Thanksgiving Day and Friday, you know what to do – avoid actions that could spark a #brushfire!! Any fire start is likely to spread quickly. #CAwx #SoCal #CAfire pic.twitter.com/1nj3p5dQwc

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) November 25, 2020