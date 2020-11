Qué debe tener en cuenta para el Thanksgiving si vive en California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La celebración más especial y popular del año no será igual este 2020 debido a la pandemia del coronavirus y al preocupante aumento en el número de nuevos casos, pero además de desalentar los viajes y limitar las reuniones, las autoridades de California han ido más allá y han dado recomendaciones para que rechace invitaciones sin sentirse culpable.

En una atrevida estrategia presentada este martes por el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, Mark Ghaly la gobernación de California le ofreció a sus residentes recomendaciones para rechazar invitaciones de sus familiares.

En lo que él mismo denominó un tema sensible y difícil de afrontar, Ghaly argumentó que a pesar que sabe que es complicado decirle que no al no a los seres queridos, “este es un momento para dejarle saber a tu familia y amigos que has tomado la decisión de no propagar el virus y no reunirte durante las fiestas”, argumentó en una transmisión en vivo.

“Saber cómo decir que no es el primer paso para proteger tu salud y la de tus seres queridos“, se lee en la presentación hecha por Ghaly.

Según Ghaly decir no de forma clara y honesta a las invitaciones de sus familiares o amigos “es lo mejor que puede hacer para protegerlos y detener la propagación del virus”. Al inicio de la rueda de prensa, el secretario aseguró que los datos de la enfermedad son alarmantes y que se han duplicado de forma muy rápida. De acuerdo con los datos presentados por el secretario, las hospitalizaciones por la enfermedad aumentaron 81.3% en los últimos 14 días.

Pero además de esta invitación para que disfrute las fiestas únicamente con las personas que viven en su casa, ya se había establecido una alerta de viaje para que las personas que entran al estado desde otros destinos permanezcan en cuarentena por 14 días y también un toque de queda desde las 10 de la noche. Por su parte, la ciudad de Los Ángeles incluso anunció que multaría hasta por $500 dólares a los viajeros que no se comprometan a hacerlo.

Alientan a un Thanksgiving diferente

La gobernación le pide a los californianos que celebren las fiestas del popular Día de Acción de Gracias solo con su núcleo familiar, que rechace las invitaciones con un simple no sin sentirse culpable. También lo alienta a que explore alternativas en línea para compartir con los seres queridos, o que le lleve los tradicionales platillos a la casa de los adultos mayores o personas con enfermedades graves de su familia.

El secretario presentó la recomendación a pocos días de que el gobernador estuvo envuelto en un escándalo por asistir a una fiesta sin distancia ni mascarilla. Además el mandatario regional estaría en cuarentena desde el fin de semana luego de que sus hijos estuvieron en contacto con un contagiado.

