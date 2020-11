Desde esta semana los restaurantes, bares y cervecerías de Los Ángeles deben aceptar solo pedidos para llevar

Tal y como habían advertido las autoridades del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, el condado tiene que ir por restricciones más severas para contener la propagación del coronavirus y ordenó cambios para restaurantes y cervecerías desde esta semana.

A partir de las 10 de la noche de esté miércoles 25 de noviembre, todos los restaurantes, cervecerías, bares y bodegas de vino del condado deben limitar sus operaciones a solo pedidos para llevar, eliminando la posibilidad de sentar comensales en sus instalaciones indiferentemente si es interiores o exteriores.

As new COVID-19 cases remain at alarming levels and the number of people hospitalized continue to increase, the LA County Health Officer Order will be modified to restrict dining at restaurants, breweries, wineries and bars, effective Wednesday, November 25 at 10:00 p.m. pic.twitter.com/SQo08dF63A

— Los Angeles County (@CountyofLA) November 22, 2020