Alcalde de Los Ángeles pide no salir de la ciudad ni recibir huéspedes durante Thanksgiving

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, pidió este jueves a los ciudadanos que no viajen fuera de la ciudad ni reciban huéspedes durante la celebración del Día de Acción de Gracias debido a la crudeza de la pandemia de la covid-19.

A través de Twitter, Garcetti notificó de la guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para disminuir el riesgo de contagio durante la festividad, la cual advierte que “viajar puede incrementar la probabilidad de contraer y diseminar la covid-19” y sugiere como alternativas “realizar reuniones virtuales o posponer el viaje”.

Además de proporcionar un vínculo al sitio de los CDC, el alcalde enfatizó las recomendaciones de “no viajar a otras ciudades y no acoger a otros”, y en cambio celebrar solo con las personas que habitan una misma casa.

Igualmente, publicó recomendaciones y recursos para ayudar a los residentes a celebrar de forma virtual, como un sitio que ayuda a los usuarios a planificar las tradicionales carreras populares de estas fechas (Turkey Trot) del 25 al 29 de noviembre de forma que minimicen el riesgo de infección, o un vínculo que proporciona instrucciones para organizar una fiesta vía remota.

Las autoridades de Los Ángeles han reforzado las restricciones a los negocios y las reuniones en vísperas del Thanksgiving, que entrarán en vigor este viernes.

The @CDCgov has issued guidance for Thanksgiving, urging Americans to celebrate virtually or in-person only with members of their household.

Please don’t travel to other cities or host others. These steps help keep us safe.

Ways to celebrate virtually: https://t.co/5hfKfsl1RX pic.twitter.com/ceFq0MBo4h

— MayorOfLA (@MayorOfLA) November 19, 2020