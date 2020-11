Conozca las restricciones que estarán vigentes en Los Ángeles a partir de este viernes

Cuando todo parecía tomar un aspecto más normal, el coronavirus tomó vuelo en Los Ángeles y ahora vendrán nuevas restricciones en las operaciones comerciales a partir de este viernes.

De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, los nuevos casos de coronavirus y las hospitalizaciones por la enfermedad han aumentado significativamente y siguiendo las indicaciones estatales, desde el viernes en el condado rigen estas normas:

Effective Friday 11/20, LA County will tighten some restrictions as #COVID19 cases and hospitalizations continue to increase significantly. Please continue to be diligent and wear your face covering every time you are outside your home. pic.twitter.com/2cd75eepr7

— LA Public Health (@lapublichealth) November 18, 2020