Extienden la fecha límite para solicitar el cheque de $500 dólares de la ciudad de Los Ángeles para pagar los servicios

Las autoridades de la ciudad de Los Ángeles han extendido el periodo para enviar su solicitud y recibir hasta $500 dólares gracias al Programa de Subvenciones para Servicios Públicos COVID-19 aprobado por el Concejo Municipal y administrado por el LADWP.

Los residentes de la ciudad de Los Ángeles pueden recibir un cheque de $500 dólares para pagar los servicios del hogar y de la familia gracias a un programa aprobado recientemente que espera beneficiar hasta 100 mil hogares de la ciudad gracias a los con $50 millones en fondos que disponen.

En principio el limite para enviar la solicitud y recibir el cheque por correo era el pasado domingo 15 de noviembre, pero las autoridades decidieron extender el periodo una semana más hasta el 22 de noviembre.

Program deadline extended until Nov 22 for City of LA residents financially impacted by the COVID-19 pandemic. Don’t wait. Apply today! https://t.co/HsVAbTlmLx pic.twitter.com/zKwCfNiVFr

— LADWP (@LADWP) November 14, 2020