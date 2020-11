Le disparó a la Policía durante una persecución, luego se atrincheró en un casa y el equipo Swat le envío cigarros

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El pasado lunes la Patrulla de Caminos de California (CHP) tuvo que lidiar con una persecución que terminó con un hombre atrincherado en una casa y un equipo Swat tras dispararle a una patrulla en el Freeway 101.

De acuerdo con las autoridades de CHP, la persecución se inició tras un intento sin éxito de detener al conductor por exceso de velocidad mientras viajaba en los carriles con dirección este del Freeway 101 a la altura de Winnetka Avenue a la 1 de la tarde.

A #pursuit suspect continues to barricade himself inside a #ShermanOaks home. #LAPD SWAT on scene with armored vehicles and a robot. @CBSLA pic.twitter.com/765G5kFAz9 — John Schreiber (@johnschreiber) November 16, 2020

Ademas de ignorar la señal de alto el hombre le habría disparado desde el auto al oficial que lo perseguía cuando pasaban cerca de Hayvenhurst Avenue en Encino, lo que forzó al cierre de buena parte de la autopista para las investigaciones.

🚨FREEWAY CLOSURE🚨 Full freeway closure EB US-101 at Hayvenhurst Ave. for a shooting investigation that occurred during a pursuit. ALL LANES CLOSED. Please find alternate routes and avoid the area. pic.twitter.com/HK0RI9cbnc — CHP – West Valley (@CHPWestValley) November 16, 2020

Pero eso no fue todo, el conductor chocó dos veces antes de abandonar el vehículo y atrincherarse en una casa en la cuadra 4000 de Vesper Avenue en el vecindario de Sherman Oaks al norte oeste de Los Ángeles. Tras considerarlo peligroso y armado, un equipo Swat se presentó en el lugar.

El hombre no solo estaba armando y era peligroso, sino que también estaba presuntamente contagiado de coronavirus. El sospecho permaneció horas en la residencia hasta que se rindió cerca de las 4:50 de la tarde.

A SWAT team deployed a robot that delivered what appeared to be a pack of cigarettes to a chase suspect who remains barricaded inside a Sherman Oaks home https://t.co/Lqmeo4EIS3 pic.twitter.com/igwJnXTzPl — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 17, 2020

LAPD SWAT just used the robot to deliver a baggie of cigarettes to the suspect who reached through a broken front window to grab them. #barricade #shermanoaks pic.twitter.com/0D2fULoTM9 — John Schreiber (@johnschreiber) November 16, 2020

Durante el periodo que se mantuvo en el lugar, un robot del equipo Swat le acercó lo que aparentemente fue una caja de cigarrillos al hombre que representaba un peligro tanto para la salud y como para la comunidad.

